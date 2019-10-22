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В Осло злоумышленник угнал скорую и наехал на детей: фото, видео

В Осло злоумышленник угнал скорую и наехал на детей: фото, видео - Фото
Фото: ЕРА
22.10.2019, 15:55

Представитель больницы рассказал, что злоумышленника на угнанной скорой остановили медики на другой машине

В Осло вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой медицинской помощи и совершил наезд на семью. Пострадали двое семимесячных детей, сообщает Reuters.

Злоумышленник был задержан после того, как полиция открыла огонь по автомобилю. Правоохранители говорят, что мужчина не получил ранений.

Двое пострадавших детей госпитализированы.

Представитель больницы рассказал, что злоумышленника на угнанной скорой остановили медики на другой машине. Им пришлось протаранить его, после чего полицейские провели задержание.

В полиции пока не сообщают, является ли нападение преднамеренным.

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