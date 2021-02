В открытом космосе. Астронавты готовят МКС к установке новых солнечных панелей: видео

Сегодня, 28 февраля, астронавты NASA Кейт Рубинс и Виктор Гловер выходили в открытый космос – готовить Международную космическую станцию к замене солнечных батарей. Об этом сообщает NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

As the sun sets on station, Astronaut Kate Rubins enters the Quest airlock getting ready to conclude today's spacewalk. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/VwdPSByeYs — International Space Station (@Space_Station) February 28, 2021

Как отмечается, астронавты начали монтажные работы по установке крепежных конструкций, необходимых для предстоящей модернизации солнечных батарей.

Kate Rubins and @AstroVicGlover have completed their tasks and are heading back to the Quest airlock to wrap up today's spacewalk as the station flies 270 miles over the South Atlantic Ocean. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/4mWjUWllf4 — International Space Station (@Space_Station) February 28, 2021

Рубинс и Гловер работали у самой дальней группы действующих солнечных батарей на левой стороне станции, известной как P6 – они закрепляли кронштейн и опорные стойки.

Как отмечается, один из болтов не вошел полностью с первой попытки, поэтому Рубинс воспользовалась дрелью, чтобы вытащить его и переустановить. После этого астронавт с помощью гаечного ключа с храповым механизмом затянула болт.

As astronaut Kate Rubins continues work to secure a bolt on the bracket support structures at the base of the solar arrays, the @Space_Station is flying 261 miles over Venezuela and is about to pass over Brazil. pic.twitter.com/zTcPxaplEX — NASA (@NASA) February 28, 2021

Это был третий выход в открытый космос для Рубинс и Гловера. Рубинс провела в общей сложности 19 часов 50 минут в открытом космосе, а Гловер – 19 часов 20 минут.

В 2021 году на МКС планируют установить три пары более мощных солнечных панелей, которые на станцию доставят три грузовых корабля Cargo Dragon компании SpaceX.

В NASA сообщают, что работающие сейчас на МКС солнечные панели функционируют пока нормально, но постепенно деградируют, поскольку рассчитаны на 15 лет, а первую пару панелей установили более 20 лет назад.

По плану NASA, новые панели установят рядом с шестью старыми. Они увеличат мощность энергосистемы станции с 160 до 215 киловатт.

Читайте также: Видео запуска в США космического корабля с суперкомпьютером. Не обошлось без Украины

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.