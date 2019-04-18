В Пакистане неизвестные напали на автобус: 14 человек убиты

Фото: EPA

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В пакистанской провинции Белуджистан неизвестные напали на автобус, в результате не менее 14 человек были застрелены. Об этом сообщает Geo TV.

Вооруженные люди остановили автобус на шоссе и потребовали от некоторых пассажиров предъявить документы, после чего открыли стрельбу.

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Тела погибших уже доставили в больницу города Ормара.

По имеющимся данным, в автобусе было около 30 человек, они направлялись в город Гавадар.

Правоохранительные органы начали расследование нападения.

По предварительным данным, за нападение ответственна группировка белуджистанских повстанцев.

Конфликт в Белуджистане длится с 1948 года. Правительствам Ирана и Пакистана противостоят белуджи, которые хотят добиться независимости своей национальной группы. При этом в Иране белуджи-сунниты оказывают сопротивление персам-шиитам, а в Пакистане белуджи-сунниты воюют против шиитов-хазарейцев.