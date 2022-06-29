В Париже закончился суд по делу о терактах 2015 года, когда погибли 130 человек

Салах Абдеслам, единственный выживший из группы экстремистов, стоящей за терактами в Париже в ноябре 2015 года, когда погибли 130 человек, признан виновным в терроризме и убийстве, получив пожизненное заключение. Об этом сообщает BBC.

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Суд признал виновными всех 20 человек, привлеченных к уголовной ответственности, 19 из них обвинялись в терроризме.

Судебный процесс — крупнейший в современной истории Франции — начался в сентябре прошлого года.

Более девяти месяцев жертвы, журналисты и семьи погибших выстраивались в очередь перед специально построенным залом суда в Париже, чтобы собрать воедино историю самого страшного теракта во Франции со времен Второй мировой войны.

В результате нападений на бары, рестораны, национальный футбольный стадион и концертный зал "Батаклан" 13 ноября 2015 года сотни людей получили ранения и погибли.

На этой неделе Абдеслам заявил суду, что он "не убийца" и что осудить его за это было бы "несправедливостью".

Он также утверждал во время суда, что решил не взрывать пояс смертника в ночь нападения и избавился от него в пригороде Парижа.

Однако суд принял доказательства того, что жилет смертника был дефектным, и поэтому не поверил, что Абдеслам передумал в последнюю минуту.

Его пожизненное заключение является самым суровым наказанием для преступников, которое может быть назначено французским законодательством, с небольшим шансом на условно-досрочное освобождение через 30 лет.

Мохамед Абрини, которого обвиняли в материально-технической поддержке терактов, также был приговорен судом к пожизненному заключению с минимальным сроком 22 года.

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Вадим Ребрина

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