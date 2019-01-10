В Париже закроют нудистский ресторан

Фото: facebook.com/onaturelrestaurant

Первый нудистский ресторан в Париже придется закрыть из-за недостаточного количества посетителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Ресторан O’naturel, расположенный в 12-ом округе Парижа, был открыт 15 месяцев назад. Его основатели - братья-близнецы Майк и Стефан Саада - заявили, что в феврале заведение навсегда прекратит работу.

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42-летние братья Саада в ноябре 2017 года открыли нудистский ресторан, хотя сами и не являются нудистами. Они полагали, что в стране, где нудистское движение - самое распространенное в мире, идея со специальным рестораном обречена на успех. Братья думали, что их бизнес поможет нудистам, которые могут посещать свои пляжи только летом - ведь в ресторане тепло круглый год.

Несмотря на неудачу, владельце ресторана заявили, что "будут помнить только хорошие времена, когда они встречали красивых клиентов".

В августе 2017-го сообщалось, что на окраине Парижа, в общественном парке на территории Венсенского леса открыли зону для нудистов.