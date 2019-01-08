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08.01.2019, 10:59

В Пекине мужчина напал на школу, ранены десятки детей

В Пекине мужчина напал на школу, ранены десятки детей - Фото
Фото: ЕРА

В соцсетях, пишет Reuters, говорят о вооруженном ножом злоумышленнике. Такое насилие против детей — редкость для столицы Китая

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Сегодня, 8 января, около 20 детей в начальной школе пекинского района Сичэн были ранены при нападении вооруженного ножом мужчины. Об этом со ссылкой на власти КНР и соцсети сообщает Reuters.

У трех детей — серьезные, но не угрожающие жизни ранения. Все пострадавшие госпитализированы, их травмы локализованы преимущественно в районе головы.

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Злоумышленник задержан.

В 2010 году в Китае почти 20 детей были убиты при нападении вооруженного ножом преступника. Год назад на юге Китая мужчина после конфликта с соседом зарезал 12 детей. Несколько дней назад его казнили.

После этого и других похожих случаев власти усилили охрану учебных заведений.

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Теги: Китай, нападение, пекин, начальная школа
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