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23.03.2019, 09:50

В Польше построят новое хранилище техники НАТО

В Польше построят новое хранилище техники НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (фото - EPA)

НАТО укрепляется в Польше, чтобы дать отпор России в случае необходимости, пишет WSJ

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В Польше планируют построить новый военный объект, на котором будет храниться американская техника. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет The Wall Street Journal.

Новое хранилище начнут строить в районе аэродрома в Повидзе уже этим летом. На нем будут храниться американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы, нужные, чтобы дать отпор России, пожчеркивает издание

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Стоимость строительства оценивается в $260 млн.

Объект необходим для укрепления военного присутствия США в Польше, объяснил Столтенберг.

Всего планируется строительство пяти таких хранилищ, в том числе в Германии и Бенилюксе - для быстрого развертывания войск США в Европе в случае необходимости.

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Теги: польша, нато, йенс столтенберг
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