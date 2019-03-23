В Польше построят новое хранилище техники НАТО

Йенс Столтенберг (фото - EPA)

В Польше планируют построить новый военный объект, на котором будет храниться американская техника. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет The Wall Street Journal.

Новое хранилище начнут строить в районе аэродрома в Повидзе уже этим летом. На нем будут храниться американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы, нужные, чтобы дать отпор России, пожчеркивает издание

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Стоимость строительства оценивается в $260 млн.

Объект необходим для укрепления военного присутствия США в Польше, объяснил Столтенберг.

Всего планируется строительство пяти таких хранилищ, в том числе в Германии и Бенилюксе - для быстрого развертывания войск США в Европе в случае необходимости.