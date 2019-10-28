В Польше задержали российского шпиона

24 октября в Польше задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом в Twitter сообщает пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.
По его словам, во время задержания сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши обыскали место жительства и работы мужчины. При обыске были найдены нелегальное огнестрельное оружие, патроны, электронные носители и документы.
Также сотрудники спецслужбы обыскали жилье и места работы лиц, которые контактировали с задержанным.
26 октября Районный суд Варшавы временно арестовал мужчину на три месяца. Следствие продолжается.
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