В Польше задержали российского шпиона

Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

24 октября в Польше задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом в Twitter сообщает пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

По его словам, во время задержания сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши обыскали место жительства и работы мужчины. При обыске были найдены нелегальное огнестрельное оружие, патроны, электронные носители и документы.

Также сотрудники спецслужбы обыскали жилье и места работы лиц, которые контактировали с задержанным.

26 октября Районный суд Варшавы временно арестовал мужчину на три месяца. Следствие продолжается.

В марте 2018 года в Польше заявили о задержании российского шпиона.

Читайте также: Прокуратура Польши подтвердила: политик Пискорский шпионил для РФ