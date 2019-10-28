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В Польше задержали российского шпиона

В Польше задержали российского шпиона - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
28.10.2019, 12:41

Мужчину арестовали на три месяца

24 октября в Польше задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом в Twitter сообщает пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын. 

По его словам, во время задержания сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши обыскали место жительства и работы мужчины. При обыске были найдены нелегальное огнестрельное оружие, патроны, электронные носители и документы. 

Также сотрудники спецслужбы обыскали жилье и места работы лиц, которые контактировали с задержанным. 

26 октября Районный суд Варшавы временно арестовал мужчину на три месяца. Следствие продолжается. 

  • В марте 2018 года в Польше заявили о задержании российского шпиона. 

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польша шпион станислав жарын
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