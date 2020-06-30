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В результате взрыва в больнице Тегерана погибли 13 человек: видео

В результате взрыва в больнице Тегерана погибли 13 человек: видео - Фото
Скриншот с видео
30.06.2020, 22:58

После взрыва в здании больницы начался пожар

Тринадцать человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва в медицинской клинике на севере иранской столицы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Khabaronline.

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Заместитель губернатора Тегерана Хамид Реза Гоударзи заявил в эфире государственного телевидения, что взрыв был вызван утечкой газа.

После взрыва в здании больницы начался пожар.

По информации иранского агентства Fars, пострадали шесть человек.

21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках, погибли пять человек.

Вадим Ребрина
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