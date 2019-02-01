Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.02.2019, 15:52

Тайна перевала Дятлова: В РФ назвали основные версии

Тайна перевала Дятлова: В РФ назвали основные версии - Фото
Скриншот с видео

В Генпрокуратуре РФ полностью исключают криминальную версию трагедии

Реклама
Реклама

Из 75 версий таинственной гибели девяти советских туристов на Урале в 1959 году Генпрокуратура РФ, которая начала новое расследование трагедии в 2018 г, оставила три наиболее вероятные. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Там считают, что смерть туристов была связана с природными явлениями. При этом в Генпрокуратуре полностью исключают криминальную версию.

Реклама

"Это могла быть лавина, так называемая снежная доска (пласт мелкозернистого снега, – ред.) или ураган", - сказал официальный представитель российского ведомства Александр Куренной.

В марте сотрудники прокуратуры планируют выехать на место гибели туристов. До этого проверяли только материалы старого расследования.

Группа Дятлова состояла из девяти туристов-студентов под руководством инструктора Игоря Дятлова. Она совершала лыжный поход по северному Уралу и погибла в полном составе на перевале в Свердловской области, в районе горы Холатчахль.

Тела всех девяти туристов были найдены на разном расстоянии от их стоянки в последующие несколько месяцев. Пятеро замерзли насмерть, четверо погибли в результате разных травм. Следствие пришло к выводу, что причиной гибели туристов стала некая "стихийная сила, которую преодолеть туристическая группа не смогла".

Отправить:
Распечатать:
Теги: расследование, аномалия, дятлов, группа дятлова, перевал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 