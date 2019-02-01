Тайна перевала Дятлова: В РФ назвали основные версии

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Из 75 версий таинственной гибели девяти советских туристов на Урале в 1959 году Генпрокуратура РФ, которая начала новое расследование трагедии в 2018 г, оставила три наиболее вероятные. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Там считают, что смерть туристов была связана с природными явлениями. При этом в Генпрокуратуре полностью исключают криминальную версию.

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"Это могла быть лавина, так называемая снежная доска (пласт мелкозернистого снега, – ред.) или ураган", - сказал официальный представитель российского ведомства Александр Куренной.

В марте сотрудники прокуратуры планируют выехать на место гибели туристов. До этого проверяли только материалы старого расследования.

Группа Дятлова состояла из девяти туристов-студентов под руководством инструктора Игоря Дятлова. Она совершала лыжный поход по северному Уралу и погибла в полном составе на перевале в Свердловской области, в районе горы Холатчахль.

Тела всех девяти туристов были найдены на разном расстоянии от их стоянки в последующие несколько месяцев. Пятеро замерзли насмерть, четверо погибли в результате разных травм. Следствие пришло к выводу, что причиной гибели туристов стала некая "стихийная сила, которую преодолеть туристическая группа не смогла".