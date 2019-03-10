В РФ прошли акции за свободу интернета: есть задержанные - фото

Фото: EPA

10 марта в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции против изоляции российского интернета, организованные Либертарианской партией. Об этом сообщает Медуза.

На согласованный митинг в Москве на проспекте Сахарова пришли, по данным "Белого счетчика", 15 тысяч человек (полиция насчитала 6,5 тысяч участников).

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Фото: EPA

В Санкт-Петербурге согласовать митинг не удалось, поэтому несколько активистов Либертарианской партии провели одиночные пикеты на Невском проспекте, а также зажгли файеры у офиса Роскомнадзора и "заблокировали" вход в здание сигнальной лентой.

По данным ОВД-Инфо, в Москве на проспекте Сахарова задержали восемь участников митинга против изоляции рунета.

Фото: EPA

Полиция задержала Олега Хорькова, Федора Миляева, Данилу Матвейчика, Андрея Перфильева, Андрея Забурдяева, Анастасию Васильеву, Сергея Синицына и члена Либертарианской партии, который попросил не афишировать его имя.

12 февраля 2019 года депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об российского сегмента интернета.