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28.12.2018, 18:40

В РФ вспомнили кодекс Хаммурапи и "слили" данные журналистов ВВС

В РФ вспомнили кодекс Хаммурапи и "слили" данные журналистов ВВС - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)

По информации СМИ, публикация личных данных журналистов Би-би-си была возможна только при участии МИД или ФМС РФ, ведь в списке были паспортные фото

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В сети появились личные данные журналистов московской редакции Би-би-си. Кремль уже успел прокомментировать утечку. Об этом сообщает Радио Свобода.

“А что вы хотели? Мы хоть и не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи - принципа “око за око, зуб за зуб”, но это только в официальном плане”, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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23 декабря газета The Times опубликовала под заглавием “Эдинбургская радиостанция Sputnik - марионетка Кремля” список сотрудников эдинбургского пропагандистского бюро Sputnik.

Вслед за этим главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян разразилась в Twitter постом, в котором провела параллели между событиями 1933 года и статьей The Times.

По данным расследовательского проекта Проект, публикация личных данных журналистов Би-би-си была возможна только при участии МИД или ФМС РФ, потому что в “слитом” списке использовались фотографии из загранпаспортов, которые не появлялись в публичном доступе.

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Теги: утечка данных, журналисты, личные данные, би-би-си
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