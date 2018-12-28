В РФ вспомнили кодекс Хаммурапи и "слили" данные журналистов ВВС

Дмитрий Песков (скриншот видео)

В сети появились личные данные журналистов московской редакции Би-би-си. Кремль уже успел прокомментировать утечку. Об этом сообщает Радио Свобода.

“А что вы хотели? Мы хоть и не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи - принципа “око за око, зуб за зуб”, но это только в официальном плане”, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Реклама

23 декабря газета The Times опубликовала под заглавием “Эдинбургская радиостанция Sputnik - марионетка Кремля” список сотрудников эдинбургского пропагандистского бюро Sputnik.

Вслед за этим главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян разразилась в Twitter постом, в котором провела параллели между событиями 1933 года и статьей The Times.

По данным расследовательского проекта Проект, публикация личных данных журналистов Би-би-си была возможна только при участии МИД или ФМС РФ, потому что в “слитом” списке использовались фотографии из загранпаспортов, которые не появлялись в публичном доступе.

Читайте также: Гибридная война с Западом: Россия взялась за Би-би-си