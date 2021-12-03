В Риге самолет съехал с рулежной дорожки, на борту был глава МИД Латвии: фото, видео

В международном аэропорту "Рига" около полудня из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет Airbus A220-300 рейса BT102, возвращавшийся из Стокгольма. На борту было 44 пассажира, никто не пострадал, сообщает Delfi.

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Из-за происшествия аэропорт закрыли до 17:00 для вылетов и посадок. Cамолеты переправляются в Вильнюс и Таллинн.

СПРАВКА. Рулежная дорожка – часть летного поля аэродрома, соединяющая между собой элементы летного поля, специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов.

На месте происшествия работают ответственные службы и представители авиакомпании. Самолет доставили на стоянку.

Свидетелем ЧП стал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. В момент происшествия он находился в самолете.

"Спасибо персоналу airBaltic, аэропорту, спасателям и СНМП за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло", — написал министр в Twitter.

11 ноября американская корпорация Boeing признала ответственность за аварию своего самолета 737 МАХ в Эфиопии в 2019 году, в результате которой погибли 157 человек

Вадим Ребрина

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