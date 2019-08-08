В Риме запретили сушить белье на балконах, штраф - 100 евро

В Риме может уйти в прошлое традиция вывешивать для сушки на балконах выстиранную одежду. Согласно новым правилам городской полиции, подобное нарушение может закончиться штрафом, пишет Wanted in Rome.
Как уточняет СМИ, в том случае, если одежда на балконе будет видна с площади либо другого общественного места, владельцу квартиры будет придется оплатить штраф. Его размер составит порядка 100 евро.
Под запрет также попадает полив растений, которые растут на балконах. Однако, в том случае, если это может привести к их падению на тротуар.
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