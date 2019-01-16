В России на заводе произошел взрыв, есть пострадавшие

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В России на заводе в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в местной администрации уточнил, что на складе завода Полипласт взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами.

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В МЧС страны-агрессора подтвердили факт взрыва, уточнив, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Взрыв привел к возниковению пожара на площади 50 кв. м.

Общая площадь цеха, где произошло ЧП, составляет 1200 кв. м. Здание полностью разрушено.

Пожар, по словам местных властей, уже локализован.

Напомним, 5 января на Приобском нефтяном месторождении, принадлежащем Роснефти, произошел пожар.

В одном из цехов РН-Юганскнефтегаза ("дочки" Роснефти) из-за разгерметизации загорелся нефтепродукт. Огонь охватил четыре печи выпаривания воды из нефти. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.