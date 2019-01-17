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17.01.2019, 10:17

В России нашли добровольцев: будут учить их дышать жидкостью

В России нашли добровольцев: будут учить их дышать жидкостью - Фото
Скриншот из фильма "Бездна"

Пока еще относительно фантастическую технологию разрабатывают военные структуры страны-оккупанта Российской Федерации

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Научное подразделение военного ведомства РФ заявляет, что нашло добровольцев для испытаний технологии жидкостного дыхания. Когда пройдут эксперименты с людьми, не сообщается, пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС.

"Добровольцы, желающие принять участие в испытаниях технологии жидкостного дыхания, есть, но пока мы работаем с лабораторными животными. Когда конкретно эта технология будет опробована на человеке, пока говорить рано", - сказали в пресс-службе связанного с военными Фонда перспективных исследований.

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В фонде утверждают, что подопытная собака выдержала на жидкостном дыхании глубину более 1 км.

Если такая технология будет разработана, она позволит погружаться и всплывать животным, в том числе человеку, с запредельных глубин без ранних и отсроченных побочных эффектов.

Ключевой сейчас остается проблема кессонной болезни: при быстром всплытии из-за быстрого понижения давления вдыхаемой газовой смеси растворенные в крови и тканях организма газы начинают выделяться в виде пузырьков в кровь, разрушать стенки клеток и кровеносных сосудов, и блокировать кровоток.

В случае с жидкостным дыхании, когда легкие заполняют жидкостью, насыщенной растворенным кислородом, эта проблема исключается.

Пока что ученые не могут идеально подобрать состав жидкости, создать технологии ее введения и выведения, а также обеспечить отвод углекислого газа.

Тема жидкостного дыхания обыграна в фантастическом блокбастере "Бездна" (1989), где на многокилометровую глубину человек спустился в скафандре, шлем которого был заполнен жидкостью.

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Теги: технологии, минобороны рф, дыхание, жидкость, фпи
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