В России неизвестный обстрелял рейсовый автобус: погибли три человека
По данным СМИ, стрелявшему 18 лет. Он скрывается в лесу
В российском поселке Большеорловский под Нижним Новгородом неизвестный обстрелял остановку и автобус. Три человека погибли, трое ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести.
Нападавший скрылся в близлежащем лесу. По информации СМИ, ему 18 лет, при себе у него два охотничьих ружья и рюкзак с патронами.
Стрелявшего ищут лесники и полиция. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Как пишет Baza, нападающий – 18-летний Даниил Монахов из Нижнего Новгорода.
"Сам Даниил из Нижнего Новгорода, а в селе Большеорловское гостил у бабушки. Сегодня на парня что-то нашло — он пошел на остановку и обстрелял автобус, после чего убежал в лес. С собой у Монахова два ружья", – говорится в сообщении.
По данным ТАСС, жертвами обстрела рейсового автобуса стали четыре человека, еще трое пострадали.
В полиции призвали жителей района соблюдать осторожность из-за вооруженного преступника, который пока не задержан.
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