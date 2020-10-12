В России неизвестный обстрелял рейсовый автобус: погибли три человека

По данным СМИ, стрелявшему 18 лет. Он скрывается в лесу

В российском поселке Большеорловский под Нижним Новгородом неизвестный обстрелял остановку и автобус. Три человека погибли, трое ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести.

Нападавший скрылся в близлежащем лесу. По информации СМИ, ему 18 лет, при себе у него два охотничьих ружья и рюкзак с патронами.

Стрелявшего ищут лесники и полиция. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Как пишет Baza, нападающий – 18-летний Даниил Монахов из Нижнего Новгорода.

"Сам Даниил из Нижнего Новгорода, а в селе Большеорловское гостил у бабушки. Сегодня на парня что-то нашло — он пошел на остановку и обстрелял автобус, после чего убежал в лес. С собой у Монахова два ружья", – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, жертвами обстрела рейсового автобуса стали четыре человека, еще трое пострадали.

В полиции призвали жителей района соблюдать осторожность из-за вооруженного преступника, который пока не задержан.

Вадим Ребрина

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