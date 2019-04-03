В России открыли завод Mercedes, но Германия санкции не отменяет

Открытие завода Mercedes в РФ (фото - EPA)

Германия не видит оснований для отмены санкций ЕС в отношении России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На вопрос журналиста о том, надо рассматривать участие немецкого министра экономики Петера Альтмаера в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes под Москвой как отход Берлина от политики санкций против РФ официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт ответил: "Нет".

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"Санкции в отношении России были введены потому, что на это есть причины, - напомнил Зайберт. - И санкции могут быть отменены, если исчезнут эти причины, заключающиеся в аннексии Россией Крыма, которое противоречит международному праву, в российской военной дестабилизации ситуации на востоке Украины и невыполнении положений минских соглашений".

Он добавил, что поездка министра экономики ничего в подходе Берлина не меняет.

Пресс-секретарь Альтмаера Анника Айнгорн сказала, что в участии министра экономики в церемонии открытия немецкого предприятия за границей нет ничего экстраординарного. Это случалось и раньше, ведь во время зарубежных поездок он часто посещает промышленные предприятия.

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3 апреля автоконцерн Daimler AG открыл в Подмосковье завод по производству автомобилей Mercedes. В церемонии приняли участие Альтмаер, президент РФ Владимир Путин и председатель правления председатель правления Daimler AG Дитер Цетше.