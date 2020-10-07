В России под Рязанью на бывшем военном полигоне взрываются боеприпасы: видео

Из-за пожара и взрывов артиллерийских снарядов на бывшем военном полигоне под Рязанью эвакуирован поселок

В России территорию бывшего военного полигона под Рязанью охватил пожар, взрываются боеприпасы. Об этом сообщает российское издание Интерфакс.

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Из-за взрыва эвакуирован поселок Кузьминка, который находится в трех километрах от полигона.

В пресс-службе Западного военного округа РФ заявили, что пожар возник из-за загоревшейся травы. Порывистый ветер перекинул огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

В сети появились видео пожара:

А тем временем под Рязанью жестяк творится , горят склады с боеприпасами ... pic.twitter.com/1iukXoY3I3 — Kristi_Cox (@kristi_coxxx) October 7, 2020

Взрывы на артиллерийском складе под Рязанью.pic.twitter.com/aurd03Sgh5 — Alexander (@avaza1972) October 7, 2020

В июне 2019 года в российском Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы в одном из цехов по производству тротила.

Денис Юдин

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