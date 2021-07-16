В России совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-28. Все люди живы

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В России пропал самолет Ан-28 с людьми на борту под Томском, сообщал российский Интерфакс со ссылкой на проинформированный источник. Позже в агентстве сообщили, что самолет совершил жесткую посадку, его нашли, все люди живы.

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Сперва агентство писало о 13 людях на борту, но потом сообщило о 17-ти.

"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", – сообщил источник Интерфакса.

Источник агентства также сообщил, что самолет мог аварийно сесть в Бакчарском районе Томской области. Он говорит, что по предварительным данным, установлен квадрат поиска, из которого поступают сигналы маяка.

Журналисты пишут, что на поиски направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8. По предварительным данным, пропавший борт принадлежал авиакомпании "Сибирская малая авиация" и совершал внутрирегиональный рейс Кедровый – Томск.

Новость будет дополняться по мере поступления новой информации.

ОБНОВЛЕНО В 14:59. Самолет нашли, сообщает Интерфакс со ссылкой на санавиацию региона. Борт совершил жесткую посадку и сильно поврежден, есть выжившие люди.

ОБНОВЛЕНО В 16:14. Выжили все люди, которые были на борту, уточнил Интерфакс со ссылкой на Томское управление МЧС. В ведомстве также говорят, что в самолете было 19 человек (15 пассажиров + четыре члена экипажа), в Росавиации заявляли о 17-ти (14 пассажиров + три члена экипажа).

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, который совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Погибли 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Марк Сировой

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