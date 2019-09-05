В России разбился военный вертолет Ми-8 - фото

Ми 8 (Фото - скриншот из видео - Darth Welder Channel - Youtube)

В Саратовской области в РФ разбился военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Как информирует агентство, Ми-8 опрокинулся при разгоне по взлетно-посадочной полосе. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть вертолет и не пострадал, а пассажиров на борту не было.

На сайте радио Говорит Москва было размещено фото, которое якобы сделано недалеко от места происшествия:

"При взлете в поселке Соколовый загорелся военный вертолет. Пожар был потушен. Пострадавших нет", - заявил агентству зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В Минобороны РФ заявляют, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия воздушно-космических сил России.