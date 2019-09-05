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В России разбился военный вертолет Ми-8 - фото

В России разбился военный вертолет Ми-8 - фото - Фото
Ми 8 (Фото - скриншот из видео - Darth Welder Channel - Youtube)
05.09.2019, 16:05

Инцидент произошел 5 сентября

В Саратовской области в РФ разбился военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает российский Интерфакс

Как информирует агентство, Ми-8 опрокинулся при разгоне по взлетно-посадочной полосе. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть вертолет и не пострадал, а пассажиров на борту не было. 

На сайте радио Говорит Москва было размещено фото, которое якобы сделано недалеко от места происшествия:

"При взлете в поселке Соколовый загорелся военный вертолет. Пожар был потушен. Пострадавших нет", - заявил агентству зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин. 

В Минобороны РФ заявляют, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия воздушно-космических сил России.

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крушение ми 8
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