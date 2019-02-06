В России свидетеля Иеговы посадили на шесть лет

Деннис Кристенсен (фото - скриншот видео)

В России подданного Дании Денниса Кристенсена приговорили к шести годам лишения свободы за экстремизм. Кристенсен состоял в местной общине Свидетелей Иеговы, пишет Reuters.

В Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы выразили глубокое сожаление и озабоченность решением российского суда. Чтение Библии опять является преступлением в России, отметили в религиозной организации.

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Обвинение требовало назначить Кристенсену шесть с половиной лет. Ему вменяют в вину участие в организации, признанной судом экстремистской.

Следствие заявляет, что Кристенсен организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых сторонников. Общая сумма денег, собранных Кристенсеном, составила 64 000рублей.

В связи с этим Дания призвала Россию уважать свободу вероисповедания.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен отметил, что он глубоко обеспокоен приговором, и раскритиковал Россию за то, что она классифицирует Свидетелей Иеговы как экстремистскую организацию наряду с террористическими группировками.

Радио Свобода отмечает, что Кристенсена удерживали в следственном изоляторе города Орел с мая позапрошлого года. За это время он представал перед судом десятки раз. Более чем за год не удалось установить ни одного потерпевшего от "экстремизма", нет ни одного доказательства, что хотя бы на словах Кристенсен призывал к экстремизму.

В конце прошлого года сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал "полной чушью" причисление Свидетелей Иеговы к экстремистским организациям.