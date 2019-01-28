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28.01.2019, 08:51

В России учителей заставили на морозе собирать снег в мешки: фото

В России учителей заставили на морозе собирать снег в мешки: фото - Фото
Фото: .vzsar.ru

Комментировать необычный способ уборки снега в мэрии Саратова не стали

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В России учителей школы № 95 города Саратова вывели на субботник при температуре -20 градусов и заставили собирать снег лопатами в мешки. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел 25 января, в воскресенье мэрия Саратова подтвердила эту информацию, заявив, что проводит проверку.

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В городской администрации уточнили, что 25 и 26 января в школах Саратова из-за морозов и снегопадов были отменены занятия, но для учителей эти дни остались рабочими.

Комментировать необычный способ уборки снега в мэрии города не стали.

Фотография была опубликована в аккаунте Папа дирекшионера в Twiiter 26 января. 

Фото: twitter.com/vsedostalo20raz

В соцсетях некоторые пользователи критиковали не местные власти или руководство школы, а самих учителей. "За вбросы на выборах", - отметил mactep baob.

"Картина прямо бальзам на душу, пусть копают, и желательно в -35", -  проинизировал пользователь йодный мастер.

13 мая 20187года россияне в Омске в магазине устроили давку за получение сахара по акции.

 

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Теги: снег, учителя, саратов
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