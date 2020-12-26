В России умер бывший офицер MI-6 и агент СССР Джордж Блейк

В России скончался один из самых известных двойных агентов британской разведки MI-6 времен холодной войны Джордж Блейк. Об этом сообщают российские СМИ.

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Советский шпион умер в возрасте 98 лет. За девять лет он передал СССР информацию, которая привела к провалу как минимум 40 британских агентов в Восточной Европе, сообщает BBC.

Блейк, настоящее имя Джордж Бехар, родился 11 ноября 1922 года в Нидерландах, в Роттердаме. Его отец сражался в рядах британской армии в Первой мировой войне и получил британское гражданство.

Блейк работал на голландское сопротивление во время Второй мировой, позже его попросили работать в британской разведке.

В 1950 году он был схвачен северокорейскими солдатами и за время трехгодичного плена стал убежденным коммунистом, сообщает CNN. По словам Блейка, главным фактором в его решении стать двойным агентом были американские бомбардировки корейских деревень. В северокорейском лагере он читал "Капитал" Карла Маркса. В итоге Блейк написал письмо в советское посольство и предложил свои услуги. Вернувшись из плена, он продолжил работать в британской разведке и передавал СССР информацию об агентах.

Блейка сдал бежавший в 1959 году в США экс-сотрудник польской разведки Михаил Голеневский. В 1961 году его арестовали в Британии и приговорили к 42 годам заключения, самому долгому в истории Британии сроку, не считая пожизненного заключения.

В 1966 году Блейк совершил побег, с помощью двух заключенных и антивоенных активистов взобравшись на тюремную стену по лестнице из вязальных спиц. Он сумел покинуть Британию и пробраться в Восточный Берлин.

До конца жизни он оставался в России, получил звание полковника Службы внешней разведки РФ.

В интервью BBC в 1990 году Блейк утверждал, что сдал советской разведке около 500 западных агентов, но отрицал, что в результате его действий 42 из них погибли.

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Денис Юдин

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