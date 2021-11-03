В России упал самолет Ан-12. Погибли семь человек, среди них двое украинцев

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В России, под Иркутском, упал грузовой самолет Ан-12. На борту находились семь человек. Все погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

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По информации источника агентства, все семеро – члены экипажа.

Самолет упал в лесу недалеко от аэродрома при посадке, он заходил на второй круг и пропал с радаров. После падения самолет загорелся.

При этом местные власти говорят, что на борту находились только два пилота.

Российское агентство сообщает, что борт принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Он выполнял грузовой рейс в Чукотский автономный округ — доставлял продукты питания. Беларуские авиационные власти создают специальную комиссию для расследования катастрофы.

По словам источника Интерфакса, после тушения пожара на месте катастрофы найдены останки пяти человек. Ведутся поиски еще двух тел.

В российских Telegram-каналах появилась информация, что на борту рухнувшего Ан-12 находились двое украинцев. МИД Украины проверяет эту информацию.

ДОПОЛНЕНО В 17:50. По данным Минтранса Беларуси, в экипаж самолета входили двое граждан РФ, двое украинцев и трое граждан Беларуси.

Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что погибшие граждане Украины были не членами экипажа, а пассажирами. Их фамилии – Чуприненко и Гармоненко.

По предварительной информации МИД Украины, в составе экипажа АН-12 действительно были двое украинцев. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства крушения.

Вадим Ребрина

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