В России задержали консула Японии и объявили персоной нон грата
Федеральная служба безопасности РФ задержала "с поличным" японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.
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Консула задержали якобы при получении за денежное вознаграждение "сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".
В ФСБ говорят, что японский дипломат якобы признал нарушение им российского законодательства.
Пропагандисты сообщают, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата.
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