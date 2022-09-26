В России задержали консула Японии и объявили персоной нон грата

Федеральная служба безопасности РФ задержала "с поличным" японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Консула задержали якобы при получении за денежное вознаграждение "сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".

В ФСБ говорят, что японский дипломат якобы признал нарушение им российского законодательства.

Пропагандисты сообщают, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата.

Читайте также: Япония запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химическим оружием

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.