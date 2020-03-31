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В штате Иллинойс пожаловались, что власти США прислали им бесполезные маски

В штате Иллинойс пожаловались, что власти США прислали им бесполезные маски - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
31.03.2020, 10:40

Власти американского штата Иллинойс ждали поставку масок для защиты от вируса SARS-CoV-2, но получили обычные хирургические

Правительство США пообещало штату Иллинойс 300 000 масок типа №95, но вместо них прислало хирургические, которые явно не защищают от коронавируса. На это пожаловался губернатор штата Джей Роберт Прицкер, пишет CNN

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Респираторы №95 имеют защитную мембрану, которая не пропускает до 95% вредных частиц размером более 0,3 микрона. Размер частиц коронавируса - около 0,1 микрона. Таким образом, полную защиту маски №95 все же не дают.

Но обычные хирургические маски с фильтрацией справляются еще хуже - они предназначены для защиты от попадания в дыхательные пути человека жидкости, но бессильны против вирусов.

Губернатор отметил, что это была уже третья партия поставок: в первых двух штату прислали то, что что они заказывали - маски №95, перчатки, медицинские халаты и защитные очки.

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США вирус иллинойс респиратор маска коронавирус COVID-19
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