В Швейцарии объявлен пятидневный траур после гибели 40 человек в результате пожара в баре

Новый президент Швейцарии назвал пожар в новогоднюю ночь одним из самых травмирующих событий в истории страны

Мемориал (Фото: Alessandro Della Valle / EPA)

Швейцарские власти объявили пятидневный траур в стране после смертельного пожара в баре на горнолыжном курорте в новогоднюю ночь. Об этом сообщила газета The Guardian.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что в стране будет объявлен пятидневный траур, назвав пожар одним из самых травмирующих событий в истории страны.

"Это была драма небывалого масштаба", – сказал он, отдавая дань уважения многим "молодым жизням, которые были потеряны и прерваны".

Швейцария обязана перед этими молодыми людьми, чьи "проекты, надежды и мечты" были прерваны, сделать все возможное, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась, добавил президент.

Пожар вспыхнул в 01:30 в четверг в баре Le Constellation в курортном городе Кран-Монтана, однако причина возгорания пока неизвестна. Некоторые свидетели утверждают, что все началось после того, как в бутылку с шампанским поместили бенгальские огни или сигнальные ракеты.

Главный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллюд заявила, что не может комментировать сообщения о том, что причиной пожара стали зажженные свечи.

"Проводится расследование. Оно позволит установить точные обстоятельства произошедшего", – сказала она, добавив, что будет проверено, соответствовал ли бар стандартам безопасности и имелось ли в нем необходимое количество выходов.

В четверг вечером сотни людей собрались в тишине на морозе, возлагая цветы и зажигая свечи. Многие участники ночной панихиды знали людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести или получили серьезные травмы.

Выступая в свой первый день на посту президента Швейцарии, Пармелен заявил, что некоторые из выживших получили "тяжелые травмы". У них диагностированы серьезные ожоги и повреждения легких.

Раненых доставили в больницы страны и медицинские учреждения соседних государств. Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что некоторым раненым оказывают помощь французские больницы.

Некоторые из пострадавших от пожара приехали на горнолыжный курорт из соседних стран. Министерство иностранных дел Италии сообщило, что 16 его граждан пропали без вести, а 12 числятся среди раненых. Франция заявила, что восемь ее граждан пропали без вести, и не исключает, что среди погибших есть французы. Также среди раненых есть один австралиец.

Кран-Монтана – это курортный городок с населением около 10 000 человек, расположенный в кантоне Вале в швейцарских Альпах. Город в значительной степени зависит от европейских туристов, которые приезжают покататься на лыжах, пообедать в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен, и сделать покупки в магазинах Moncler и Louis Vuitton. В городе около 3000 гостиничных номеров.