Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.10.2018, 06:55

В Швейцарии задержали двоих россиян: хотели атаковать WADA

В Швейцарии задержали двоих россиян: хотели атаковать WADA - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Двое российских граждан, вероятно, намеревались осуществить хакерскую атаку на антидопинговое агентство

Реклама
Реклама

Во вторник, 23 октября, в Швейцарии задержали двоих граждан РФ по подозрению в планировании хакерской атаки на лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Разрешение расследовать дело дало министерство юстиции Швейцарии. Не исключают версию, что россияне также планировали атаки и на другие учреждения. 

Месяц назад WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство, но с указанием сроков, в которые WADA должно получить доступ к лабораторным данным и образцам проб в московской лаборатории. 

16 ноября в Чехии задержали нескольких граждан России, их обвиняют во взломе компьютерной системы МИД Чехии и во вмешательстве в работу системы выдачи видов на жительство.

4 октября власти Нидерландов заявили о высылке в апреле 2018 года четырех россиян, которые планировали совершить кибератаку на серверы ОЗХО. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Швейцария, россияне, WADA, хакерская атака
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Российские хакеры атаковали госорганы Украины - СБУ
Происшествия Российские хакеры атаковали госорганы Украины - СБУ
"Дебилы, еще б буденовки надели". В РФ публикуют инсайд из ГРУ
Мир "Дебилы, еще б буденовки надели". В РФ публикуют инсайд из ГРУ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 