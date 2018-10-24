В Швейцарии задержали двоих россиян: хотели атаковать WADA

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Двое российских граждан, вероятно, намеревались осуществить хакерскую атаку на антидопинговое агентство

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Во вторник, 23 октября, в Швейцарии задержали двоих граждан РФ по подозрению в планировании хакерской атаки на лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Разрешение расследовать дело дало министерство юстиции Швейцарии. Не исключают версию, что россияне также планировали атаки и на другие учреждения.

Месяц назад WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство, но с указанием сроков, в которые WADA должно получить доступ к лабораторным данным и образцам проб в московской лаборатории.

16 ноября в Чехии задержали нескольких граждан России, их обвиняют во взломе компьютерной системы МИД Чехии и во вмешательстве в работу системы выдачи видов на жительство.

4 октября власти Нидерландов заявили о высылке в апреле 2018 года четырех россиян, которые планировали совершить кибератаку на серверы ОЗХО.