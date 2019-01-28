В Сибири с утра массовая эвакуация из-за сообщений о бомбах

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Сегодня, 28 января, десятки тысяч человек эвакуировали из школ, больниц и торговых центров в крупных городах Сибири из-за писем в электронной почте медицинских учреджений с сообщениями о минировании. Об этом пишет Deutsche Welle.

Предупреждения затронули Новосибирск, Красноярск, Омск, Абакан, Кемерово и Барнаул.

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К школам, больницам и другим общественным местам прибыли кареты скорой помощи, саперы, пожарные и кинологические группы.

В 08:00 по киевскому времени почти 3000 медиков и пациентов были выведены на улицу в одном только Кемерове. Из городской клинической больницы №3 людей выводили "полураздетыми", а "беременных - в одеялах".

В Абакане заявили, что на 08:25 по Киеву число эвакуированных достигало 15 тысяч человек.

Пока нигде угроза взрыва не подтвердилась.

Осенью 2017 года, а также на прошлой неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже прошла волна анонимных сообщений о минировании.