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07.07.2019, 10:05

В Словении появилась уродливая статуя в честь Мелании Трамп

В Словении появилась уродливая статуя в честь Мелании Трамп - Фото
Фото: скриншот видео

Скульптуру из дерева сделал местный ремесленник при помощи бензопилы

На окраине Словенского города Севница – родины Мелании Трамп – появилась статуя в честь первой леди США, передает BBC.

Сделал ее местный ремесленник Алесь Цупевец из дерева бензопилой по заказу американского художника Брэда Дауни.

Статуя в голубом платье и туфлях такого же цвета будто машет окружающим. Некоторые жители города назвали скульптуру "позором" и заявили, что она не похожа на первую леди США.

Уточняется, что американский художник приехал в словенский город с выставкой, которая продлится до конца августа. Статую же его представители назвали "просто шалостью".

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Теги: Мелания Трамп, скульптура
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