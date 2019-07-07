В Словении появилась уродливая статуя в честь Мелании Трамп

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На окраине Словенского города Севница – родины Мелании Трамп – появилась статуя в честь первой леди США, передает BBC.

Сделал ее местный ремесленник Алесь Цупевец из дерева бензопилой по заказу американского художника Брэда Дауни.

Статуя в голубом платье и туфлях такого же цвета будто машет окружающим. Некоторые жители города назвали скульптуру "позором" и заявили, что она не похожа на первую леди США.

Уточняется, что американский художник приехал в словенский город с выставкой, которая продлится до конца августа. Статую же его представители назвали "просто шалостью".

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