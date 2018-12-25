В США актера Кевина Спейси будут судить за домогательство

Кевин Спейси (фото - Getty Images)

Американский киноактер и лауреат премии Оскар Кевин Спейси предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше два года тому назад. Об этом сообщила прокуратура в штате Массачусетс, где пройдет суд, передает Deutsche Welle.

Слушания назначены на 7 января.

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Прокуратура не назвала имени предполагаемого потерпевшего, однако ведущая новостей Хезер Анру в прошлом году заявила, что полиция ведет расследование против Спейси, поскольку тот годом ранее принудил ее 18-летнего сына к употреблению алкоголя, а затем сексуально домогался его.

По словам матери потерпевшего, инцидент произошел в одном из ресторанов на курортном острове Нантакет в 2016 году. Спейси якобы покупал ее сыну один алкогольный напиток за другим, а затем "засунул руку ему в штаны и стал трогать его гениталии". Когда позднее актер отправился в туалет, ее сын воспользовался этим, чтобы сбежать, а затем рассказал о случившемся сестре, сообщила Анру.

В апреле этого года прокуратура Лос-Анджелеса вела дело о возможном домогательстве Спейси к мужчине в 1992 году. В марте обвинения против актера выдвинули еще трое мужчин. Однако позже все обвинения были сняты.