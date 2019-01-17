В США арестовали джихадиста, который хотел расстрелять Белый дом

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Правоохранительные органы США арестовали мужчину, который намеревался расстрелять Белый дом из противотанкового гранатомета. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что ФБР выслеживало Хашера Джаляля Тахеба еще с начала 2018 года, когда в американские органы поступила информация о "радикализации" мировоззрения подозреваемого.

Реклама

Для того, чтобы достать гранатомет, Тахеб 25 августа даже продал свой автомобиль. Как впоследствии рассказало следствие, покупателем был сотрудник ФБР.

При продаже авто злоумышленник и высказал желание совершить нападение на США путем "расстрела Белого дома и статуи Свободы".

Также Тахеб заявлял, что "джихад - это лучшее дело и вершина ислама". По его словам, совершив нападение, он стал бы "мучеником".

По данным ФБР, для нападения на США джихадист планировал использовать гранатомет AT-4, полуавтоматические винтовки и ручные гранаты.

Предположительная дата несостоявшегося нападения - 16 января.

Читайте также: В Джибути задержан возможный заказчик теракта в Charlie Hebdo