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08.03.2019, 19:35

В США арестовали информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

В США арестовали информатора WikiLeaks Челси Мэннинг - Фото
Челси Мэннинг (фото - ЕРА)

Она отказалась давать показания по расследованию Wikileaks

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В США окружной суд постановил арестовать бывшего военного аналитика разведки Челси Мэннинг за отказ дать показания по расследованиям Wikileaks, сообщает Associated Press.

Во время короткого заседания суда Мэннинг подтвердила, что не намерена давать показания. Она также выступила против секретности процесса Большого жюри и заявила, что уже рассказала все, что ей известно. Адвокаты просили отправить Мэннинг под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

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В 2010 году военный Бредли Мэннинг занимался анализом разведданных по Ираку и обнаружил видео с расстрелом людей из американского военного самолета. Он выложил видео в сеть. Позже Мэннига арестовали. Ему могли присудить 52 года тюрьмы, однако срок составил 35 лет.

На следующий день после объявления приговора Мэннинг заявил, что хочет изменить имя и пол.

В январе 2017 года на тот момент президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг.

В мае 2017-го она вышла на свободу.

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Теги: США, суд, арест, wikileaks, черли мэннинг
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