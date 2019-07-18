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18.07.2019, 07:12

В США блокируют продажу оружия на Ближний Восток

В США блокируют продажу оружия на Ближний Восток - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Конгрессмены проголосовали против сделок по продаже вооружений Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании

Палата представителей США выступила против сделок по продаже вооружений на общую сумму $8,1 млрд долларов, которые администрация Дональда Трампа намерена заключить с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Иорданией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Три соответствующих резолюции были приняты в среду, 17 июля.

Для того, чтобы преодолеть резолюции Палаты представителей, Трамп может наложить президентское вето. "Конгрессмены могут попробовать преодолеть это вето, но для этого при голосовании им необходимо большинство в две трети голосов, что считается маловероятным", - отмечается в сообщении.

В мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ввиду необходимости противостоять "иранской агрессии" необходимы поставки оружия Саудовской Аравии и двум другим странам Ближнего Востока, для чего будет задействовано положение, позволяющее в виде исключения обойтись без одобрения конгрессменов.

Конгрессмены-демократы тогда раскритиковали решение Помпео, назвав его злоупотреблением полномочиями. Именно эти поставки теперь пытается блокировать Палата представителей, контролируемая демократами.

11 марта 2019 года сообщалось, что мировой лидер по покупкам оружия Саудовская Аравия увеличила импорт на 192%.

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Теги: Майкл Помпео, США, дональд трамп, оружие, саудовская аравия, Ближний Восток
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