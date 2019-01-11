В США девочка сбежала от похитителя после 3 месяцев заточения

Джейм Клосс (фото - ЕРА)

В США полиция арестовала мужчину, который, по версии правоохранителей, в октябре прошлого года в городке Баррон (штат Висконсин) убил супружескую пару в их доме и похитил их 13-летнюю дочь. Девочке удалось от него сбежать. Об этом сообщает ВВС.

15 октября 2018 года Джеймс и Денис Клосс были убиты, а их 13-летняя дочь Джейм пропала. Ее поиски все это время были безуспешными.

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Сегодня Джейм была найдена в маленьком городке Гордон, примерно в 112 км от ее дома в Барроне. Она обратилась на улице с просьбой о помощи к выгуливавшей собаку местной жительнице.

Девочка была очень худой, грязной и в обуви на несколько размеров больше ее ноги. Джейм рассказала, что сбежала из заточения в отдаленной хижине.

Через 11 минут после общения с пострадавшей полиция арестовала 21-летнего безработного Джейка Томаса Паттерсона.

Полиция считает, что именно с целью похищения девочки он убил ее родителей. При этом шериф сказал, что похититель и его жертва не были знакомы и никогда не контактировали в соцсетях.

Паттерсон также никогда не имел проблем с законом.

Джейм до сих пор дает показания правоохранителям, ее тетя и дядя не могут дождаться встречи с ней. В каком состоянии находится подросток и подвергалась ли она насилию, пока неизвестно.

"Это поразительно - воля этой 13-летней девочки выжить и сбежать", - сказал шериф Фицджеральд.