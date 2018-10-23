В США хотели взорвать миллиардера Джорджа Сороса

Джордж Сорос (фото - Getty Images)

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Взрывное устройство подложили в почтовый ящик у резиденции Сороса

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Известный американский финансист Джордж Сорос мог стать жертвой покушения. В почтовом ящике у дома миллиардера была обнаружена взрывчатка. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление полиции округа Уэстчестер.

Там сообщили, что пакет со взрывчаткой обнаружил работник резиденции Сороса в Бедфорде. Он вынес опасную находку в безлюдную местность в лесу и после этого вызвал полицейских.

Специалисты провели контролируемый подрыв устройства.

Сороса не было дома в этот момент.

20 июня парламент Венгрии одобрил пакет законопроектов ("Стоп Сорос"), который криминализирует часть помощи нелегальным мигрантам. Президент Виктор Орбан обвиняет Джорджа Сороса в поощрении массовой иммиграции, чтобы "взорвать" Европу.

4 апреля 2017 года президент Венгрии Янош Адер подписал одобренный парламентом закон о высшем образовании, в который внесены правки, позволяющие закрыть основанный миллиардером Соросом Центрально-европейский университет.

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