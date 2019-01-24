Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.01.2019, 15:50

В США из-за "шатдауна" небезопасно летать на самолетах

В США из-за "шатдауна" небезопасно летать на самолетах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Приостановка работы правительства США повлияла на безопасность авиаперелетов. Многие сотрудники аэропортов работают бесплатно

Реклама
Реклама

В США пилоты, авиадиспетчеры и бортпроводники попросили Белый дом возобновить работу правительства. Об этом говорится в заявлении профсоюзов.

"Это самая продолжительная приостановка работы правительства в истории США. Мы не можем даже примерно предсказать, когда все может рухнуть", - говорят в профсоюзах.

Реклама

Отмечается, что шатдаун затронул прямо влияет на работу отдела по борьбе с киберпреступностью, авиадиспетчеров и сотрудников аэропортов.

В некоторых аэропортах США закрыты пропускные пункты, а их сотрудники работают бесплатно.

Читайте также: Стена против экономики. Что нужно знать о шатдауне в США

Отправить:
Распечатать:
Теги: шатдаун, США
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 