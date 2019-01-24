В США из-за "шатдауна" небезопасно летать на самолетах

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В США пилоты, авиадиспетчеры и бортпроводники попросили Белый дом возобновить работу правительства. Об этом говорится в заявлении профсоюзов.

"Это самая продолжительная приостановка работы правительства в истории США. Мы не можем даже примерно предсказать, когда все может рухнуть", - говорят в профсоюзах.

Реклама

Отмечается, что шатдаун затронул прямо влияет на работу отдела по борьбе с киберпреступностью, авиадиспетчеров и сотрудников аэропортов.

В некоторых аэропортах США закрыты пропускные пункты, а их сотрудники работают бесплатно.

Читайте также: Стена против экономики. Что нужно знать о шатдауне в США