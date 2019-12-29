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В США мужчина с мачете напал на празднующих Хануку

В США мужчина с мачете напал на празднующих Хануку - Фото
Фото: скриншот из видео CBS
29.12.2019, 14:51

За последнюю неделю в Нью-Йорке произошла серия антисемитских нападений

Пять человек получили ножевые ранения в пригороде Нью-Йорка во время празднования Хануки, сообщает CBS.

Нападавший, прикрывая лицо шарфом, вошел в дом раввина, где на празднование собрались более ста человек, достал мачете и стал наносить удары людям.

Пострадавшие доставлены в больницу, двое находятся в критическом состоянии. Все они - евреи-хасиды.

Подозреваемый арестован полицией.

За последнюю неделю в Нью-Йорке произошла серия антисемитских нападений. Мэр города Уильям де Блазио пообещал использовать все инструменты, чтобы остановить эти атаки.

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Ханука нападение антисемитизм нью-йорк
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