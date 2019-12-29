В США мужчина с мачете напал на празднующих Хануку

Фото: скриншот из видео CBS

Пять человек получили ножевые ранения в пригороде Нью-Йорка во время празднования Хануки, сообщает CBS.

Нападавший, прикрывая лицо шарфом, вошел в дом раввина, где на празднование собрались более ста человек, достал мачете и стал наносить удары людям.

Пострадавшие доставлены в больницу, двое находятся в критическом состоянии. Все они - евреи-хасиды.

Подозреваемый арестован полицией.

За последнюю неделю в Нью-Йорке произошла серия антисемитских нападений. Мэр города Уильям де Блазио пообещал использовать все инструменты, чтобы остановить эти атаки.