В США новый вид жуков назвали драконами из "Игры престолов": фото

Фото: скриншот с видео "Игра престолов"

Профессор университета Небраски-Линкольна Бретт Рэтклифф открыл новый вид жуков-скарабеев и назвал их в честь драконов из сериала "Игра престолов", созданного на основе серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Об этом сообщает The Omaha World-Herald.

Энтомолог Рэтклифф назвал три вида из восьми drogoni, rhaegali и viserioni - это латинизированные версии имен Дрогон, Визерион и Рейгаль, которые являются драконами в "Игре престолов".

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"Когда вы создаете такие имена, вы делаете это, чтобы получить немного известности и привлечь к ней внимание общественности. Мы все еще открываем для себя жизнь на Земле. Один из четырех живых существ на Земле – жук. Мы не обнаружили их всех. Мы даже не близко", – отметил Рэтклифф.

Он добавил, что в науке уже 50 лет и называть новые виды становится все сложнее.

По его словам, "ученые относятся к себе слишком серьезно", а правила рекомендуют не использовать юмор, но энтомолог обратился к поп-культуре, чтобы привлечь внимание к биоразнообразию и количеству необнаруженных видов.

Drogoni и viserioni можно найти в Колумбии и Эквадоре, а rhaegali во Французской Гвиане.

Фото: Brett Ratcliffe/UNL of Nebraska)