В США обломки загоревшегося двигателя самолета Boeing упали на жилые дома – видео

В городе Брумфилд, в американском штате Колорадо, на частные жилые дома упали обломки самолета Boeing 777, у которого вскоре после взлета отказал двигатель. Об этом сообщает CNN.

Самолет направлялся из Денвера в Гонолулу, но через 20 минут после вылета у него загорелся правый двигатель. Его части начали отваливаться, падая на футбольные поля, дома и дворы Брумфилда, находящегося недалеко от Денвера. Полиция попросила местных жителей не трогать обломки, которые понадобятся для расследования инцидента.

Engine failure on Boeing 777 United aircraft. Plane took off from Denver and returned safely in 20 minutes. Engine parts fell soon after take off. Pilots flew the aircraft back safely. Look at the engine, it's hardly in shape. pic.twitter.com/gByQ9Sj85q