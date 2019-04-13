В США отозвали 5 млн детских люлек, в которых погибали младенцы

Фото: ЕРА

Американская компания Fisher-Price, специализирующаяся на производстве товаров для детей, отозвала почти пять миллионов люлек-качалок после сообщений о том, что они стали причиной десятков детских смертей. Об этом сообщает ВВС.

По информации Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), из-за модели колыбели-качалки Rock 'n Play с момента ее выпуска в 2009 году умерло не менее 30 младенцев.

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В официальном заявлении владелец Fisher-Price подтвердил, что добровольно отзывает свой товар, однако настоял на том, что колыбели безопасны.

Fisher-Price предупредили потребителей о том, что они должны отказаться от использования колыбелей Rock 'n Play после того, как их младенцы овладевают способностью переворачиваться.

В CPSC подсчитали, что должны быть отозваны 4,7 миллионов люлек.

Там также призвали родителей немедленно прекратить использовать эти колыбели-качалки и обратиться к Fisher-Price за возмещением.

В начале этой недели Американская академия педиатрии (ААП) назвала люльки Rock 'n Play "смертельными" и призвала отозвать продукт.