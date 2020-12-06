В США полицейские украсили елку фотографиями преступников – людям это не понравилось

В американском штате Алабама в управлении шерифа украсили рождественскую елку фотографиями преступников и подозреваемых. Затем изображение опубликовали в Facebook и получили множество отрицательных комментариев. Об этом сообщает BBC.

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Правозащитные организации назвали пост правоохранителей "жалким". В пресс-службе шерифа пытались оправдаться, заявив, что на нем изображены преступники, являющиеся рецидивистами.

Пост собрал 7900 комментариев, некоторые из них были одобрительными. Но множество людей назвали такой поступок "унизительным и жестоким", поэтому пост в итоге удалили.

Американский союз гражданских свобод в Алабаме также осудил действия правоохранителей: "Им нужна помощь и забота общества, а не открытое презрение".

5 декабря в Париже акции против закона, усиливающего права полиции, переросли в беспорядки.

Владислав Сердюк

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