В США представили альтернативу литий-ионным батареям: они могут питать самолеты и не горят

После почти десятилетнего "молчания" американский стартап QuantumScape представил новые литий-металлические батареи, которые могут заменить стандартные литий-ионные аккумуляторы. Об этом сообщает The Verge.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В компании заявляют, что их твердотельные батареи значительно лучше стандартных литий-ионными, так как они, к примеру, позволяют электромобилям путешествовать на 80% дальше, чем сейчас.

Помимо этого, сообщается, что они сохраняют более 80% своей емкости после 800 циклов зарядки. Также, по результатам тестов, новые аккумуляторы будут иметь плотность энергии вдвое выше, чем у коммерческих литий-ионных высшего класса, говорят разработчики.

Сообщается, что батареи от QuantumScape не склонны к отказам при низких температурах, возгоранию при повреждениях и выгоднее в производстве.

В QuantumScape утверждают, что их батареи будут служить очень долго, возможно, "на сотни тысяч миль езды". Это поясняют устранением побочной реакции между жидким электролитом и углеродом на аноде в обычных литий-ионных элементах. Батареи также будут заряжаться намного быстрее: до 80% емкости всего за 15 минут, что при зарядке обычных аккумуляторов занимает 40 минут и больше.

По словам директора компании Джагдипа Сингха, мощности новой литий-металлической батареи могут позволить питать даже электрические самолеты, передает Reuters.

Производство новых аккумуляторов планируют начать в 2024 году совместно с концерном Volkswagen.

Читайте также: Европейский инвестор готов вложиться в добычу "металла будущего" в Украине

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.