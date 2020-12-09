В США представили альтернативу литий-ионным батареям: они могут питать самолеты и не горят
После почти десятилетнего "молчания" американский стартап QuantumScape представил новые литий-металлические батареи, которые могут заменить стандартные литий-ионные аккумуляторы. Об этом сообщает The Verge.
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В компании заявляют, что их твердотельные батареи значительно лучше стандартных литий-ионными, так как они, к примеру, позволяют электромобилям путешествовать на 80% дальше, чем сейчас.
Помимо этого, сообщается, что они сохраняют более 80% своей емкости после 800 циклов зарядки. Также, по результатам тестов, новые аккумуляторы будут иметь плотность энергии вдвое выше, чем у коммерческих литий-ионных высшего класса, говорят разработчики.
Сообщается, что батареи от QuantumScape не склонны к отказам при низких температурах, возгоранию при повреждениях и выгоднее в производстве.
В QuantumScape утверждают, что их батареи будут служить очень долго, возможно, "на сотни тысяч миль езды". Это поясняют устранением побочной реакции между жидким электролитом и углеродом на аноде в обычных литий-ионных элементах. Батареи также будут заряжаться намного быстрее: до 80% емкости всего за 15 минут, что при зарядке обычных аккумуляторов занимает 40 минут и больше.
По словам директора компании Джагдипа Сингха, мощности новой литий-металлической батареи могут позволить питать даже электрические самолеты, передает Reuters.
Производство новых аккумуляторов планируют начать в 2024 году совместно с концерном Volkswagen.
- В январе этого года ученые презентовали технологию, позволяющую производить новый тип емкого аккумулятора на основе лития.
- В феврале 2020-го сообщалось, что исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего в десятки раз увеличили ресурс и значительно сократили время зарядки литий-ионной батареи.
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