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19.02.2019, 20:04

В США редактор газеты призвал Ку-клукс-клан линчевать демократов

В США редактор газеты призвал Ку-клукс-клан линчевать демократов - Фото
Фото: ЕРА

В статье говорится о том, что демократы якобы собираются поднять налоги, и что ККК должен повесить их, совершив нападение на Вашингтон

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Редактор и издатель местной газеты в Алабаме Демократ-репортер подвергся критике за редакционную статью, в которой призвал Ку-клукс-клан (ККК) к массовому линчеванию демократов. Об этом сообщает ВВС.

В статье Гудло Саттона, опубликованной без подписи, говорится о том, что демократы якобы собираются поднять налоги, и что ККК должен повесить их, совершив нападение на Вашингтон.

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Позже Саттон признал, что является автором публикации.

"Пора Ку-клукс-клану снова прокатиться ночью", - пишет он, отсылая читателя к террористическим рейдам, которые ранее члены ККК совершали против черных сообществ.

"Демократы в Республиканской партии и демократы в Демократической партии замышляют поднять налоги в Алабаме... Эта социалистическо-коммунистическая идеология звучит хорошо для невежественных, необразованных и простых людей", - пишет Саттон.

"Если бы мы могли заставить Клан поехать туда и очистить округ Колумбия, нам всем было бы лучше", - утверждает он.

Сообщается, что ранее Саттон был известным журналистом, которого именно за этику высоко оценили другие новостные агентства, в том числе New York Times и American Journalism Review.

Сенатор от штата Алабама демократ Дуг Джонс выразил шок по поводу "абсолютно отвратительной" редакционной статьи и сказал, что Саттон должен немедленно уйти в отставку.

Летом 2017 года в американском городке Шарлотсвилл в штате Вирджиния, где проходил марш белых националистов, в результате столкновений расистов и их противников погиб один человек и несколько десятков были ранены.

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Теги: националист, налоги, линчевание, ку-клукс-клан, демократ
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