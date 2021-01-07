UA

В США рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

07.01.2021, 15:52
В США рекордное число смертей от COVID-19 за сутки - Фото
Коронавирус в Нью-Йорке (Фото: ЕРА)

6 января в США выявили рекордное суточное число летальных исходов от COVID-19 – скончались 4100 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным NYT, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 3964 человека, однако это все равно рекордное число смертей. Всего в США от коронавируса умерли более 360 000 человек.

Основная вспышка коронавируса, по данным The Guardian, сейчас наблюдается в Аризоне, где ежедневно диагностируется более 7200 новых случаев заболевания. Несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп назвал Аризону "образцовым" штатом в плане борьбы с COVID-19. 

"Ситуация уже намного хуже, чем в июле, и будет продолжать ухудшаться", – заявил глава Ассоциации общественного здравоохранения Аризоны Уилл Хамбл. По его словам, в Аризоне скоро будет ситуация, напоминающая Лос-Анджелес, в котором волна коронавируса привела к нехватке кислорода.

Поскольку больницы все чаще сталкиваются с проблемой нехватки коек, власти Аризоны склоняются к идее введения более жестких ограничительных мер: например, обязательного ношения маски на территории штата.

  • С начала эпидемии коронавируса в США выявили 21 857 616 заболевших и 13 024 142 выздоровевших. 
  • С 8 января в Украине на 16 дней должен вступить в силу ужесточенный карантин.
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
США рекорд коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 