В США рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

6 января в США выявили рекордное суточное число летальных исходов от COVID-19 – скончались 4100 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

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По данным NYT, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 3964 человека, однако это все равно рекордное число смертей. Всего в США от коронавируса умерли более 360 000 человек.

Основная вспышка коронавируса, по данным The Guardian, сейчас наблюдается в Аризоне, где ежедневно диагностируется более 7200 новых случаев заболевания. Несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп назвал Аризону "образцовым" штатом в плане борьбы с COVID-19.

"Ситуация уже намного хуже, чем в июле, и будет продолжать ухудшаться", – заявил глава Ассоциации общественного здравоохранения Аризоны Уилл Хамбл. По его словам, в Аризоне скоро будет ситуация, напоминающая Лос-Анджелес, в котором волна коронавируса привела к нехватке кислорода.

Поскольку больницы все чаще сталкиваются с проблемой нехватки коек, власти Аризоны склоняются к идее введения более жестких ограничительных мер: например, обязательного ношения маски на территории штата.

С начала эпидемии коронавируса в США выявили 21 857 616 заболевших и 13 024 142 выздоровевших.

С 8 января в Украине на 16 дней должен вступить в силу ужесточенный карантин.

Владислав Сердюк

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