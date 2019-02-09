Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.02.2019, 19:39

В США спасли кошку, превратившуюся в кусок льда: фото

В США спасли кошку, превратившуюся в кусок льда: фото - Фото
Фото: facebook.com/AnimalClinicOfKalispell

Ветеринарный врач сказал, что за 24 года практики не видел ничего подобного

Реклама
Реклама

В американском штате Монтана от смерти спасли кошку, которая замерзла настолько, что буквально была покрыта кусками льда. Об этом сообщает ВВС.

Хозяева обнаружили свою кошку по кличке Флаффи (Пушинка) в снегу, вся ее шерсть была покрыта кусками льда. На улице в это время было около -12 градусов по Цельсию.

Реклама

Когда животное доставили в ветеринарную клинику, температура его тела была настолько низкой, что ее было невозможно измерить. Также врачи не могли провести внутривенное вливание.

Однако через несколько дней клиника опубликовала фото спасенной кошки.

Ветеринары использовали несколько разных методов, чтобы поднять температуру тела животного: отогревали теплой водой, феном, теплыми полотенцами. В итоге ее поместили в обогреваемую псарню.

Врач говорит, что за 24 года практики не видел ничего подобного - кошка была почти вся покрыта кусками льда. Температура ее тела была ниже 32 градусов по Цельсию, тогда как нормальная температура тела животного выше, чем у человека - 37-39 градусов.

В клинике напомнили, что если животное замерзает до такой степени, что не подает признаков жизни, главное как можно скорее начать его отогревать, но важно делать это постепенно, иначе можно усугубить ситуацию.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кошка, ветеринария, животное, клиника
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 