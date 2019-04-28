В США умер соавтор программы по ядерному разоружению стран СССР

Ричард Лугар (фото - ЕРА)

В США на 88-м году жизни скончался бывший сенатор, один из авторов программы по утилизации ядерного оружия в странах бывшего СССР Ричард Лугар. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Lugar Center.

Смерть наступила от осложнений, связанных с хронической полинейропатией - редким неврологическим заболеванием.

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Лугар был экспертом в области нераспространения ядерных вооружений.

Он вместе с Сэмом Нанном стал соавтором программы по утилизации ядерного и химического оружия, а также средств доставки, снятых с вооружения в странах бывшего СССР.

Благодаря программе были уничтожены более 7,6 тыс ядерных боеголовок, около 2,3 тыс баллистических ракет, 24 склада ядерных боеприпасов.

Лугар в 90-х годах сыграл важную роль в ядерном разоружении Украины.

В период с 1977 по 2013 год Лугар также был сенатором-республиканцем от штата Индиана.