В США уничтожили первое жилище азиатских "шершней-убийц" – фото, видео

В США в штате Вашингтон обнаружили и уничтожили первое гнездо насекомых вида Vespa mandarinia – это самые большой шершни в мире. Об этом сообщает USA Today.

Энтомологи Департамента сельского хозяйства штата потратили недели на поиск гнезда, отлавливая шершней и выслеживая их с помощью крошечных радио-трекеров.

СПРАВКА. Vespa mandarinia (лат.) — самый большой шершень в мире, длина отдельных подвидов этого насекомого превышает 5 сантиметров. Они имеют жало длиной почти 6 миллиметров и вырабатывают высокотоксичный яд, поэтому ужаление этого шершня очень опасно — значительно опаснее, чем у других видов шершней.

До сих пор неясно, как данный вид попал на территорию Северной Америки, привычный ареал обитания шершней - Восточная Азия и Япония, отмечает издание.

Однако, как пишет USA Today, если насекомые не будет уничтожены в ближайшие пару лет, то они могут распространиться по всей Северной Америке и навсегда закрепиться там.

