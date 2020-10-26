В США уничтожили первое жилище азиатских "шершней-убийц" – фото, видео
До сих пор неясно, как данный вид попал на территорию Северной Америки
В США в штате Вашингтон обнаружили и уничтожили первое гнездо насекомых вида Vespa mandarinia – это самые большой шершни в мире. Об этом сообщает USA Today.
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Энтомологи Департамента сельского хозяйства штата потратили недели на поиск гнезда, отлавливая шершней и выслеживая их с помощью крошечных радио-трекеров.
До сих пор неясно, как данный вид попал на территорию Северной Америки, привычный ареал обитания шершней - Восточная Азия и Япония, отмечает издание.
Однако, как пишет USA Today, если насекомые не будет уничтожены в ближайшие пару лет, то они могут распространиться по всей Северной Америке и навсегда закрепиться там.
Got ‘em. Vacuumed out several #AsianGiantHornets from a tree cavity near Blaine this morning. Further details will be provided at a press conference on Monday. Staff not available for interviews before then. pic.twitter.com/31kgAUuJd0— WA St Dept of Agr (@WSDAgov) October 24, 2020
Азиатские огромные шершни всего за считанные часы могут уничтожить колонию медоносных пчел, которые опыляют фрукты, овощи и орехи и являются важной составляющей пищевой промышленности США, сообщает BBC.
В Японии, где на насекомых охотятся и едят, уточняет издание, каждый год от их укусов умирают от 30 до 50 человек.
- В 2018 году в Германии рой шершней напал на посетителей фестиваля. От укусов пострадали 18 человек, 13 из них были госпитализированы.
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