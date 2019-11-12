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В США ветеран Второй мировой получил школьный аттестат в 95 лет

В США ветеран Второй мировой получил школьный аттестат в 95 лет - Фото
Льюи Шоу (Фото: скриншот из видео SNN/YouTube)
12.11.2019, 09:15

Льюи Шоу бросил учебу в 17 лет и ненадолго стал водителем школьного автобуса

В американском штате Оклахома ветеран Второй мировой войны Льюи Шоу в 95 лет получил аттестат об окончании средней школы. Об этом сообщает CNN

Как рассказал Льюи Шоу, в 12 лет он стал сиротой, а в 17 бросил учебу. Он недолго проработал водителем школьного автобуса, а в 1943 году пошел в морскую пехоту США и принимал участие в боях на Сайпане, Тиниане и битве за Иводзиму. Он был ранен на службе. 

Шоу сказал, что после войны он прожил "скучную" жизнь: 30 лет проработал на лесопильном заводе, а потом занимался бизнесом вместе со своим сыном. 

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Вторая мировая война аттестат Льюи Шоу средняя школа
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